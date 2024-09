Nach Knock-out durch Wintersturm: Sanierte Boxhalle in Chemnitz feierlich eröffnet

Chemnitz - Mehr als zwei Jahre hat's gedauert. Am Dienstag wurde die sanierte Boxhalle im Chemnitzer Sportforum feierlich eröffnet. Die Halle, die im Februar 2022 durch einen Sturm schwer beschädigt wurde, bietet den Boxsportlern nun wieder optimale Trainingsbedingungen.

Olaf Leib (58) vom Boxverein begutachtete im Februar 2022 die Sturmschäden in der zerstörten Halle. © Kristin Schmidt

Auch Box-Olympionikin Maxi Klötzer (24) war bei der Eröffnung anwesend und zeigte sich sichtlich erfreut: "Die Halle ist wie ein Wohnzimmer für mich." Olaf Leib (58) vom Boxclub Chemnitz 94 betonte: "Wir sind froh, dass das Projekt gemeinsam mit den Ratsfraktionen und der Stadtverwaltung umgesetzt werden konnte."

Im Februar 2022 wurde die über 50 Jahre alte Halle Opfer eines Sturms. Die Seitenwände aus Kunststoff wurden zerstört. Regen strömte in die Halle. Die Sportler mussten in eine benachbarte Halle ausweichen, was aufgrund von Platzmangel zu erschwerten Trainingsbedingungen führte.



Die Sanierungskosten beliefen sich laut Rathaus auf 450.000 Euro. Warum dauerte der Prozess so lange? "Die gesetzten Budgetgrenzen wurden in der Planungsphase massiv überschritten, sodass das Projekt abgebrochen und neu ausgeschrieben werden musste", heißt es dazu aus dem Rathaus. Weitere Abstimmungen mit dem Verein seien dazu nötig gewesen.