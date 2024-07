Nach mieser Abiquote an Chemnitzer Gymnasium: Schülersprecher knöpft sich Direktor vor

Chemnitz - Das desaströse Abitur am Chemnitzer Wirtschaftsgymnasium wirkt nach. 30,8 Prozent der Abiturienten in der Kanzlerstraße fielen durch die Prüfungen - dreimal mehr als an den 29 anderen Wirtschaftsgymnasien in Sachsen. Jetzt kritisierte der Ex-Schulleiter die Schüler.