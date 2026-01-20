Nach zehn Jahren Stillstand: Chemnitzer Sportvereine kämpfen für neuen Stadtmarathon

Chemnitz - Mit Ausnahme des Kulturhauptstadt -Marathons 2025 gibt es in Chemnitz seit knapp zehn Jahren keinen Stadtmarathon mehr. Vertreter verschiedener Sportvereine diskutieren nun, wie man das Großevent wieder beleben kann - als Teil eines Festivals.

Steffen Kehrer (40) macht sich für ein Running-Event stark, das auch einen Marathon beinhalten soll. © Kristin Schmidt

Laut Steffen Kehrer (40) vom Chemnitzer Sportverein Lauf-KulTour gibt es viele Ideen, den Großlauf wiederzubeleben.

"Das Interesse an einer Fortführung ist definitiv vorhanden und dieses Momentum wollen wir natürlich nutzen", erzählte Kehrer bei einer Info-Veranstaltung am Montagabend.

Er spricht sich für ein Running-Festival zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr und an einem bestimmten Ort in der Stadt aus, bei dem verschiedene Sportarten kombiniert werden.



Henry Wolf (42) von der Sportgemeinschaft Adelsberg (Abteilung Triathlon) findet die Idee gut. Er würde den Marathon in den Stadtpark verlegen, wo man vier Runden absolvieren müsste.

"Es ist flach, es sind Wege da, ohne große Straßensperrungen", erklärt Wolf. Außerdem ist er der Ansicht: "Wenn man ein Format hat, das noch keiner kennt, stößt das auf mehr Ohren."