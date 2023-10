Namenlose Fläche: Bekommt Chemnitz den Lutherplatz zurück?

Chemnitz - Die Fläche an der Charlotten-/Hans-Sachs-Straße in Chemnitz bekommt in der Grünanlagensatzung ihren alten Namen Lutherplatz zurück - allerdings nur für die interne Nutzung. Ein Straßenschild soll es nicht geben. Nun unternehmen CDU und die "Landeskirchliche Gemeinschaft Lutherplatz" einen neuen Anlauf für die Benennung des Areals.