Petition beschäftigt den Stadtrat: Wird Chemnitz "Universitätsstadt"?

Chemnitz - Auch wenn die TU Chemnitz zuletzt wieder steigende Erstsemester-Zahlen vermelden konnte, bleibt das studentische Leben im Alltag der Stadt oft unauffällig. Eine Petition fordert deshalb, Chemnitz künftig als "Universitätsstadt" zu bezeichnen.

Ist das bald die "Universitätsstadt Chemnitz"? © Uwe Meinhold

Die Initiatoren sehen darin eine Chance, die historische und gegenwärtige Bedeutung der TU stärker in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern. "Darüber hinaus würde mit diesem Titel auch bundesweit ein Zeichen gesetzt", heißt es in der Petition.

OB Sven Schulze (54, SPD) erscheint die Bezeichnung 'Universitätsstadt Chemnitz' nicht zielführend, "da sie Erwartungen an ein stark studentisch geprägtes Stadtbild wecken könnte, die im Fall von Chemnitz nicht in vollem Umfang zutreffen".

Er verweist darauf, dass die TU zwar eine leistungsstarke Universität mit rund 8000 Studierenden sei, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung aber vergleichsweise gering ausfalle.

Während in klassischen Universitätsstädten Studenten 20 bis 30 Prozent der Einwohner ausmachen, sind es in Chemnitz nur rund drei Prozent.