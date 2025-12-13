Chemnitz: Wird dieser Teich endlich wieder schön gemacht?
Chemnitz - Algen, Schlamm und marode Ufer: der Bräuteich in Chemnitz-Wittgensdorf hat schon bessere Zeiten erlebt. Doch jetzt könnte dem Gewässer ein echter Frischekick bevorstehen. Das Grünflächenamt hat einen Plan vorgelegt, mit dem der Teich nicht nur technisch saniert, sondern auch ökologisch deutlich aufgewertet werden soll.
Bereits seit Längerem sollen sich die Beschwerden aus dem Ortschaftsrat und der Bürgerschaft gehäuft haben: "Teilweise bestehen auch Bedenken zur Wasserqualität", so Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos).
Geplant sind nun ein neuer Ablauf, renaturierte Ufer mit mehr Pflanzen und Lebensräumen sowie eine gründliche Entschlammung. Gesamtkosten: 1,3 Millionen Euro.
80 Prozent der Summe wären laut Kütter Fördergelder aus dem Programm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen". Der Eigenanteil der Stadt liege bei 260.000 Euro.
Wenn der Stadtrat zustimmt, starten die Arbeiten 2026. Das Bauende wird bis Mitte 2027 in Aussicht gestellt. Dann könnte der Bräuteich, der schon 1788 auf alten Karten der Stadt auftaucht, zum Schmuckstück von Wittgensdorf werden.
Titelfoto: Ralph Kunz