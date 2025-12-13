Chemnitz: Wird dieser Teich endlich wieder schön gemacht?

Chemnitz - Algen, Schlamm und marode Ufer: der Bräuteich in Chemnitz-Wittgensdorf hat schon bessere Zeiten erlebt. Doch jetzt könnte dem Gewässer ein echter Frischekick bevorstehen. Das Grünflächenamt hat einen Plan vorgelegt, mit dem der Teich nicht nur technisch saniert, sondern auch ökologisch deutlich aufgewertet werden soll.

Der Bräuteich in Wittgensdorf ist sanierungsbedürftig. © Ralph Kunz

Bereits seit Längerem sollen sich die Beschwerden aus dem Ortschaftsrat und der Bürgerschaft gehäuft haben: "Teilweise bestehen auch Bedenken zur Wasserqualität", so Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos).

Geplant sind nun ein neuer Ablauf, renaturierte Ufer mit mehr Pflanzen und Lebensräumen sowie eine gründliche Entschlammung. Gesamtkosten: 1,3 Millionen Euro.

80 Prozent der Summe wären laut Kütter Fördergelder aus dem Programm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen". Der Eigenanteil der Stadt liege bei 260.000 Euro.