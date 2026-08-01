Neonazi-Transfrau legt Beschwerde gegen Männerknast-Entscheidung ein

Zeithain/Chemnitz - Seit Mitte Juli sitzt die Neonazi-Transfrau Marla Svenja Liebich (55) im sächsischen Männerknast in Zeithain. Gegen diese Entscheidung geht die 55-Jährige nun juristisch vor. Ihr Ziel: Eine Zelle im Chemnitzer Frauengefängnis.

Neonazi-Transfrau Marla Svenja Liebich (55) sitzt aktuell im Männerknast. Dagegen hat sie nun Beschwerde eingereicht. © Hendrik Schmidt/dpa

Auf der Plattform X spricht Liebich von einem "juristischen Großangriff". "Heute geht durch unsere Anwälte das gesamte Konvolut an Beschwerden und Eingaben an das Gericht", teilt die 55-Jährige mit.

Die verurteile Rechtsextremistin berichtet, dass sie im Zeithain-Knast Interesse an Gitarrenunterricht sowie einer Theatergruppe bekundet habe. Doch dafür bleibt laut Ihren Aussagen wohl keine Zeit.



"Ich stellte (...) klar, dass es wahrscheinlich ist, dass ich in Kürze nach Chemnitz zurückgeklagt werde, wohin ich auch gehöre", so Liebich.



Ob die Beschwerde Wirkung zeigt und die 55-Jährige wirklich verlegt wird - unklar. Liebich wurde 2023 - damals noch als Mann - wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu anderthalb Jahren Knast verurteilt.

Danach änderte der Neonazi sein Geschlecht, trat seitdem als Marla Svenja auf, trug Frauenkleidung, lackierte Fingernägel und Lippenstift.



Durch den "Geschlechter-Wechsel" sollte Liebich ihre Haftstrafe in der Chemnitzer Frauen-JVA absitzen. Doch die Gefängnisleitung schickte die 55-Jährige nach Zeithain in den Männerknast.