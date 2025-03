Mord, Gefängnis, Neuanfang: Steakhouse in Siegmar bekommt neues Leben

Chemnitz - Dass im Steakhouse "El Bullo" in Siegmar (Chemnitz) Gäste bewirtet wurden, ist lange her. Seit rund zweieinhalb Jahren bleiben die Türen verschlossen. Grund war eine Familientragödie, an deren Ende die Vorbesitzerin des Restaurants starb, ihr Ehemann als Mörder im Gefängnis sitzt und der gemeinsame Sohn (15) allein zurückblieb. Auch für ihn wagt jetzt ein Verwandter der Familie einen Neubeginn.