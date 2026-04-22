Neue Beratungsstelle in Chemnitz eröffnet: Polizei verrät die Tricks der Einbrecher

Chemnitz - Nach einem Einbruch sitzt der Schock oft tief - doch viele Taten lassen sich mit der richtigen Sicherung verhindern. Genau dafür gibt es in Chemnitz die Beratungsstelle der Polizei. Nach einem Umbau eröffnete diese am Mittwoch neu - heller, größer und samt viel Wissenswertem rund um mögliche Präventionsmaßnahmen.

Die Beratungsstelle sitzt nun im Erdgeschoss der Parteisäge an der Brückenstraße 12. © Sven Gleisberg

Drei Experten beraten kostenlos rund um den Schutz des Eigenheims. "Wir beraten Bürger, Firmen und öffentliche Einrichtungen", sagt Polizeihauptkommissar Ronny Thon (54). "Auch Mieter sind eingeladen, vorbeizukommen."

Vor Ort können sich Interessierte verschiedene Möglichkeiten zum Einbruchschutz anschauen - von mechanischen Sicherungen bis hin zu elektronischem Schutz.

Empfehlungen für bestimmte Produkte oder Firmen gibt es nicht. Dafür sind die Mitarbeiter vor Ort: "Wir schauen uns Objekte an - entweder nach einem Einbruch oder präventiv", so Thon.

Anschließend erhalten Eigentümer eine Sicherungsempfehlung, mit der sie sich an Fachfirmen wenden können. "Wir verweisen dabei auf Unternehmen, die vom Landeskriminalamt geprüft und gelistet werden." Das heißt: Diese Firmen wissen, was sie machen.