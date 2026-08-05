Neue Chemnitzer Radlerbrücke offiziell freigegeben
Chemnitz - Nachdem die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke an der Rößlerstraße in Chemnitz bereits seit mehreren Wochen genutzt wird, ist sie nun auch offiziell für den Verkehr freigegeben worden.
"Damit besteht wieder eine direkte Verbindung zwischen dem Stadtpark und Altchemnitz", teilt das Rathaus mit.
In den kommenden Tagen sollen im Umfeld der Brücke noch Restarbeiten abgeschlossen werden.
Bereits im Juni dieses Jahres war die rund 26 Meter lange und vier Meter breite Stahlbrücke über die Chemnitz eingehoben worden.
Die Vorgängerbrücke war etwa 1,5 Meter schmaler.
Sie musste im vergangenen Jahr aufgrund statischer Mängel gesperrt und anschließend abgerissen werden, da ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bestand. Die Baukosten für die neue Brücke belaufen sich auf knapp eine Million Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz