Neue Chemnitzer Radlerbrücke offiziell freigegeben

Chemnitz - Nachdem die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke an der Rößlerstraße in Chemnitz bereits seit mehreren Wochen genutzt wird, ist sie nun auch offiziell für den Verkehr freigegeben worden.

Die neue Fußgänger- und Radbrücke an der Rößlerstraße ist seit dieser Woche offiziell freigegeben. © Ralph Kunz

"Damit besteht wieder eine direkte Verbindung zwischen dem Stadtpark und Altchemnitz", teilt das Rathaus mit.

In den kommenden Tagen sollen im Umfeld der Brücke noch Restarbeiten abgeschlossen werden.

Bereits im Juni dieses Jahres war die rund 26 Meter lange und vier Meter breite Stahlbrücke über die Chemnitz eingehoben worden.

Die Vorgängerbrücke war etwa 1,5 Meter schmaler.