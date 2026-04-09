Gastro-Neuzugang in Chemnitzer City: Nächste Woche Eröffnung

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Am kommenden Mittwoch eröffnet in der Galerie Roter Turm in Chemnitz das Restaurant "immergrün".

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neuer Food-Spot in der Chemnitzer Innenstadt! Kommende Woche eröffnet in der Galerie Roter Turm das Restaurant "immergrün".

Eine "immergrün"-Filiale wird am kommenden Mittwoch in der Galerie Roter Turm - in der ehemaligen Yves-Rocher-Filiale - eröffnet.
Eine "immergrün"-Filiale wird am kommenden Mittwoch in der Galerie Roter Turm - in der ehemaligen Yves-Rocher-Filiale - eröffnet.  © Kristin Schmidt

In der ehemaligen Yves-Rocher-Filiale fanden in den vergangenen Wochen umfangreiche Umbauarbeiten statt.

Gastronom Thomas Sauske (42) bringt das Franchise nach Chemnitz. Die Idee dazu hatte er, als er selbst als Handelsvertreter viel unterwegs war und oft das Problem hatte, auf die Schnelle kein gesundes Essen zu finden.

Ab kommendem Mittwoch wird es dann auf 140 Quadratmetern unter anderem Wraps, Bowls, Säfte und Smoothies geben.

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Circa 20 Sitzplätze bietet das Lokal, das Angebot ist auch aufs Mitnehmen ausgerichtet. Schnelles und einfaches Bestellen und Zahlen ist im Laden auch über sogenannte Selforder-Terminals möglich.

Der 42-Jährige möchte mit seinem neuen Restaurant einen Mehrwert für die Chemnitzer Innenstadt bieten: "Schon allein das Flair und auch die Gastronomie sind etwas Besonderes."

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Noch ist unklar, ob es auch irgendwann Sitzplätze vor dem Lokal geben wird.
Noch ist unklar, ob es auch irgendwann Sitzplätze vor dem Lokal geben wird.  © Kristin Schmidt
Gastronom Thomas Sauske (42) möchte mit dem neuen Restaurant einen Mehrwert für die Chemnitzer Innenstadt schaffen.
Gastronom Thomas Sauske (42) möchte mit dem neuen Restaurant einen Mehrwert für die Chemnitzer Innenstadt schaffen.  © Kristin Schmidt

Ob es eine Außenterrasse geben wird, ist laut Sauske noch unklar.

Geöffnet hat "immergrün" montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 20 Uhr.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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