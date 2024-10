Neue Kooperation: TU Chemnitz kümmert sich verstärkt um Arbeiterkinder

Studenten vor dem Hörsaalgebäude am Campus der TU Chemnitz. © Uwe Meinhold

Laut der 22. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks aus dem Jahr 2021 haben 58 Prozent der Studenten in Deutschland mindestens ein Elternteil mit einem akademischen Abschluss.

Die Initiative "ArbeiterKind.de" unterstützt insbesondere Nicht-Akademikerkinder, um Bildungsbarrieren zu überwinden.

Die TU Chemnitz stärkt die hiesige Ortsgruppe durch eine neue Partnerschaft.

Der wissenschaftliche Mitarbeiter Markus Freund (45) ist Teil von ArbeiterKind.de in Chemnitz. "Uns gibt's schon seit mehr als zehn Jahren hier. Wir sind Ehrenamtliche, die Studierende in ihrem Studium unterstützen", so Freund.

"Leute ohne Akademiker in der Familie haben oft keine Ansprechpartner bei Fragen zum Studium. Das können Hürden sein, die daran hindern, ein Studium anzufangen."