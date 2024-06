Neue Location! Chemnitzer DJ-Schule feiert heute Eröffnung

Matthias Harzdorf (37) alias DJ Mathew betreibt die "Ma'Skills DJ School" . © Kristin Schmidt

Noch bis vor Kurzem befand sich seine DJ-Schule am Kraftwerk in der Kaßbergstraße 36, doch aufgrund von ein paar Differenzen bezüglich der Sicherheit mit dem Kraftwerk e. V. und einer geplanten Vergrößerung entschied sich Harzdorf für einen Umzug in die Limbacher Straße 13.



"Ich habe hier jetzt einen richtigen Mietvertrag mit einer Firma, und die unterstützen mich auch total. Wenn ich hier mal Veranstaltungen habe, kann ich auch den Hof mitnutzen", so Harzdorf.

Der neue Standort, an dem zuvor ein Computershop sein Zuhause hatte, bietet für den DJ und seine Schützlinge viele neue Möglichkeiten. "Ich habe jetzt auch ein Studio, welches gemietet werden kann, mit sämtlichem Equipment, wo die Leute ihre eigene Musik aufnehmen können", erklärt Harzdorf.

Zudem ist auch eine Merchandise-Artikel-Ecke vorhanden, wo jeder DJ-Schüler seine Fan-Artikel vertreiben kann. Zurzeit unterrichtet DJ Mathew um die 35 Schüler - der Jüngste ist 8 Jahre, und die Älteste ist 60 Jahre.

Die Eröffnung wird am heutigen Samstag, um 18 Uhr, zusammen mit einem großen DJ-Workshop gefeiert. "Es kommt extra ein DJ aus Weimar, der dann im Soulstudio in der Ermafa Passage einen Vinyl-Workshop geben wird. Danach gehen wir dann rüber zur neuen Location und grillen ein bisschen", so Harzdorf.