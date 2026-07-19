Neue Studie der TU Chemnitz: Wer traut sich vor das Auto der Zukunft?

Chemnitz - Wie reagieren Fußgänger auf hochautomatisierte Autos? Dieser Frage geht die TU Chemnitz in einer neuen Studie nach und sucht dafür freiwillige Teilnehmer.

Für die Simulation tragen Probanden eine VR-Brille. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa/dpa-tmn

Vom 20. bis 31. Juli 2026 können Erwachsene in einem Fußgänger-Simulator testen, wie sich Straßenüberquerungen mit selbstfahrenden Fahrzeugen anfühlen.

"Da herkömmliche Kommunikationswege, wie der direkte Blickkontakt zur Fahrerin bzw. zum Fahrer, zunehmend entfallen, wird untersucht, wie ein sicheres und komfortables Miteinander im urbanen Raum gewährleistet werden kann", teilte die TU mit.

Die Studie findet auf dem Uni-Campus an der Erfenschlager Straße 73 statt. Gesucht werden volljährige Personen, die sich im virtuellen Raum wohlfühlen.