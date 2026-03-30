Neuer Gasspeicher an Chemnitzer Kläranlage: Energieversorgung aus eigenem Abwasser

Chemnitz - Hier wird aus Schmutz und Fäkalien Energie hergestellt: Der neue Gasspeicher auf dem Gelände der zentralen Chemnitzer Kläranlage wurde am Montag in Betrieb genommen. Zweck des Millionenprojektes ist es, die Abwasserreinigung in Zukunft noch eigenständiger zu gestalten.

Das Innere der Anlage: In der Membran (unten) wird das Faulgas gespeichert. © Kristin Schmidt

Aus Alt mach Neu: Nachdem ein alter Speicher nach über 25 Jahren Dienst 2024 außer Betrieb genommen wurde, hat man in zwei Jahren Bauzeit auf dem Areal der Kläranlage in Borna-Heinersdorf einen neuen Speicher errichtet.

Mit einer Höhe von 15,5 Metern, einem Durchmesser von 27 Metern und einem Fassungsvermögen von 7530 Kubikmetern kann der Bau fast doppelt so viel Energie fassen wie die alte Anlage.

Eins-Chef Roland Warner (62) erläutert das Prinzip der Umwandlung in dem 4,7 Millionen Euro teuren Bau: "Das Gas wird zwischengespeichert, um dann in den Gasmotoren (jeweils 600 kW Leistung) verbrannt zu werden. Diese Motoren können Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen."