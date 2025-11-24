Neuer Pendler-Parkplatz in Chemnitz eröffnet, aber nur kurz! Muss Ende 2026 alles wieder weg?
Chemnitz - Wird aus dem neuen Pendler-Punkt in Schönau der absurdeste Kurzzeit-Parkplatz von Chemnitz? Der P+R-Platz an der Wendestelle der Straßenbahnlinie 1 ist seit Juli fertig. Am Dienstag soll die Fläche endlich in Betrieb gehen - möglicherweise für fünf Wochen, möglicherweise für ein Jahr. Danach ist eine erneute Umgestaltung des Areals vorgesehen.
"Wenn das wirklich so kommt, ist das pure Steuerverschwendung und eine Posse ohnegleichen", schimpft FDP-Stadträtin Yvonne Kilian (46). "In Schönau schütteln die Bürger nur noch mit dem Kopf. Hier ist etwas bei der Planung richtig schiefgegangen."
Grund für die befristete Genehmigung für den Pendler-Parkplatz sind Pläne der Stadt, die Fläche in die Umgestaltung des Ritterparks einzubeziehen. Die CVAG erfuhr davon erst, als der P+R-Platz schon fertig war.
"Die befristete Genehmigung ist der CVAG seit August 2025 bekannt", so CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (39). "Seitens der Stadt wurde eine Befristung bis 31.12.2026 in Aussicht gestellt."
Nicht nachvollziehbar für Yvonne Killian, die sich auch für die Aufwertung des alten Rittergutparks engagiert: "Der Park ist ein in sich geschlossenes Areal, eine Erweiterung scheint mir nicht sinnvoll. Der P+R-Platz an dieser Stelle ist eine gute Sache. Er sollte dauerhaft bleiben."
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Ralph Kunz