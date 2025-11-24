Neuer Pendler-Parkplatz in Chemnitz eröffnet, aber nur kurz! Muss Ende 2026 alles wieder weg?

Chemnitz - Wird aus dem neuen Pendler-Punkt in Schönau der absurdeste Kurzzeit-Parkplatz von Chemnitz ? Der P+R-Platz an der Wendestelle der Straßenbahnlinie 1 ist seit Juli fertig. Am Dienstag soll die Fläche endlich in Betrieb gehen - möglicherweise für fünf Wochen, möglicherweise für ein Jahr. Danach ist eine erneute Umgestaltung des Areals vorgesehen.

Am Dienstag soll der neue Pendler-Parkplatz in Schönau in Betrieb gehen. © Sven Gleisberg

"Wenn das wirklich so kommt, ist das pure Steuerverschwendung und eine Posse ohnegleichen", schimpft FDP-Stadträtin Yvonne Kilian (46). "In Schönau schütteln die Bürger nur noch mit dem Kopf. Hier ist etwas bei der Planung richtig schiefgegangen."

Grund für die befristete Genehmigung für den Pendler-Parkplatz sind Pläne der Stadt, die Fläche in die Umgestaltung des Ritterparks einzubeziehen. Die CVAG erfuhr davon erst, als der P+R-Platz schon fertig war.

"Die befristete Genehmigung ist der CVAG seit August 2025 bekannt", so CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (39). "Seitens der Stadt wurde eine Befristung bis 31.12.2026 in Aussicht gestellt."