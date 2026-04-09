Neuer Rathaus-Ärger um Stellplätze für Wohnmobile in Chemnitz

Chemnitz - Chemnitz sollte für Wohnmobil-Touristen attraktiver werden. Vor drei Jahren hatte der Stadtrat das Rathaus beauftragt, neue Stellplätze zu finden. Doch aus Sicht der CDU/FDP ist dabei eine halbgare Lösung mit reichlich Konfliktpotenzial herausgekommen.

Michael Specht (39, CDU) fordert das Rathaus zur Nachbesserung bei den Wohnmobil-Stellplätzen in Chemnitz auf. © Kristin Schmidt

"Das ist nicht gut gelaufen und entspricht auch nicht der Intention des früheren FDP-Antrags für mehr Wohnmobilplätze", sagt Michael Specht (39, CDU). Die Stadt hatte 2025 mehrere Parkflächen mit dem Zusatzschild "Wohnmobile" ausgewiesen, etwa an Hartmann-, Karl-Liebknecht- und Theunertstraße. Das Problem: Die Stadt selbst stellt klar, dass diese Flächen "lediglich zum Parken" dienen.

Weiter heißt es: "Übernachten ist grundsätzlich verboten, allerdings darf eine einmalige Zwischenübernachtung vor dem Hintergrund der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit eingelegt werden."

Für Specht geht das am Bedarf vorbei. "Das sind eben gerade keine Wohnmobilplätze, wo man zwei oder drei Tage stehen kann, um das Kulturangebot der Stadt zu nutzen."