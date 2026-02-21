Neuer Wohnmobil-Stellplatz in Chemnitz lässt noch auf sich warten

Chemnitz - An der Augustusburger Straße in Chemnitz soll ein zentrumsnaher Wohnmobil-Stellplatz entstehen. Doch die konkrete Planung wird erst mal verschoben.

Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) erklärt, dass das Vorhaben verschoben wird. © Ralph Kunz

Im Beschluss zum aktuellen Haushalt wurden schon für 2025 insgesamt 25.000 Euro für das Projekt bereitgestellt. Der vorgesehene Standort liegt zwischen Hain- und Dammstraße. Zunächst soll aber die Nutzung der im Vorfeld des Kulturhauptstadt-Jahres entstandenen Stellplätze betrachtet werden, erklärt Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) auf Anfrage von Stadträtin Yvonne Kilian (47, FDP).

"Erst danach wird sich das Verkehrs- und Tiefbauamt mit der Planung und Umsetzung des Wohnmobil-Stellplatzes an der Augustusburger Straße befassen", so Kütter.

Derzeit stehen im Stadtgebiet rund 40 Wohnmobilstellplätze zur Verfügung.

Zur Auslastung könne laut einer Stadt-Sprecherin allerdings keine Aussage getroffen werden, "da Wohnmobile den normalen Pkw-Tarif nutzen und daher nicht gesondert erfasst werden". Hinzu kommen aber noch Angebote anderer Betreiber. Am Jutta Müller Eissportzentrum ging im August 2025 ein neuer Stellplatz mit zehn Flächen in Betrieb.