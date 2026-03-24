Neues Gewerbegebiet in Chemnitz: IHK Chemnitz wirbt für "Innovationscampus"

Beim Gewerbegebiet "Innovationscampus Rabenstein" gehen in Chemnitz die Meinungen von Fraktionen und Anwohnern auseinander. Nun mischt sich auch die IHK ein.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - In Chemnitz-Rabenstein sorgt das geplante Gewerbegebiet "Innovationscampus Rabenstein" für Diskussion zwischen Anwohnern und Fraktionen. Nun mischt sich die Industrie- und Handelskammer Chemnitz (IHK) ein.

Kathleen Spranger ist Geschäftsführerin der IHK Chemnitz.
Kathleen Spranger ist Geschäftsführerin der IHK Chemnitz.  © Kristin Schmidt

Ihrer Einschätzung nach biete der Standort das Potenzial, "ein geeignetes und notwendiges Angebot vorzuhalten: modern, zusammenhängend und verkehrsgünstig".

"Wirtschaftliche Entwicklung braucht Raum - und zwar planbar, verfügbar und zukunftsorientiert", sagt Kathleen Spranger, Geschäftsführerin der IHK Chemnitz.

Beim "Innovationscampus" gehen die Meinungen auseinander. Ivo Partschefeld (47, l.) und Christina Schuler (59) sind für den Campus.
Beim "Innovationscampus" gehen die Meinungen auseinander. Ivo Partschefeld (47, l.) und Christina Schuler (59) sind für den Campus.  © Ralph Kunz
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Auf diesem Feld soll der Innovationscampus entstehen.
Auf diesem Feld soll der Innovationscampus entstehen.  © Ralph Kunz

"Die Revitalisierung von Brachflächen ist ein wichtiger Beitrag zur Stadtentwicklung, doch sie kann den unmittelbaren Bedarf der Unternehmen nicht allein decken."

Man brauche ein ausgewogenes, diversifiziertes Flächenportfolio.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt

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