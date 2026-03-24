Neues Gewerbegebiet in Chemnitz: IHK Chemnitz wirbt für "Innovationscampus"
Chemnitz - In Chemnitz-Rabenstein sorgt das geplante Gewerbegebiet "Innovationscampus Rabenstein" für Diskussion zwischen Anwohnern und Fraktionen. Nun mischt sich die Industrie- und Handelskammer Chemnitz (IHK) ein.
Ihrer Einschätzung nach biete der Standort das Potenzial, "ein geeignetes und notwendiges Angebot vorzuhalten: modern, zusammenhängend und verkehrsgünstig".
"Wirtschaftliche Entwicklung braucht Raum - und zwar planbar, verfügbar und zukunftsorientiert", sagt Kathleen Spranger, Geschäftsführerin der IHK Chemnitz.
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"Die Revitalisierung von Brachflächen ist ein wichtiger Beitrag zur Stadtentwicklung, doch sie kann den unmittelbaren Bedarf der Unternehmen nicht allein decken."
Man brauche ein ausgewogenes, diversifiziertes Flächenportfolio.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt