Neues Lauf-Event führt durch Chemnitzer Stadtpark

Chemnitz - Den Termin sollten sich Sportfreunde eintragen: Am 27. September finden in Chemnitz verschiedene Läufe für Groß und Klein statt. Bei einem Erfolg soll das Event etabliert werden - auch im Hinblick auf einen potenziellen Stadtmarathon.

Laut Steffen Kehrer (40) soll mit dem Event an den KuHa-Marathon angeknüpft werden. © Ralph Kunz

Am letzten Sonntag im September wird unter dem Motto "raCe chemnitz" einiges aufgeboten: Es ist ein "Bambinilauf" für Kinder geplant (Länge: rund 400 Meter). Dann gibt es einen Zehn-Kilometer-Lauf. Und auf die Ausdauer-Athleten wartet ein Halbmarathon.

Laut Steffen Kehrer (40) vom Chemnitzer Sportverein Lauf-KulTour soll die Strecke den Stadtpark einschließen und in Richtung Harthau führen.

Der KuHa-Marathon war ein großer Erfolg. "Daran wollen wir anknüpfen und ein namhaftes Event auf die Beine stellen", erzählt Steffen Kehrer.

Weil ein künftiger Stadtmarathon noch in den Sternen steht, hat man sich für diese Alternative entschieden mit dem Hinweis: "Jetzt einen Marathon zu machen, wäre unrealistisch." Organisiert wird die Aktion von Chemnitzer Einzelpersonen und Sportvereinen.