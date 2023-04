Neues Leben in der alten Chemnitzer Gartenstadt

Chemnitz - Es ist ein kleines Paradies mitten in der großen City: die Gartenstadt Gablenzsiedlung in Chemnitz .

Alexander Schaub (34) und Franziska (32) wagen den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnen im Juni ihr eigenes Café. © Sven Gleisberg

Das geschichtsträchtige Wohngebiet zwischen Geibelstraße, Krummer Zeile und Postweg wurde vor mehr als hundert Jahren als eine der ersten deutschen Selbstversorger-Siedlungen gebaut.

Nach einer preisgekrönten Komplettsanierung zur Jahrtausendwende verfiel die schwer gefragte Wohnsiedlung in einen kleinen Dornröschenschlaf. Jetzt sorgen junge Bewohner für frischen Wind in den alten Mauern.



"Bei unseren Spaziergängen am Wochenende haben wir uns immer ein Stück Kuchen gewünscht", sagt Franziska Schaub (32). Vor acht Jahren zog sie mit ihrem Mann Alexander (34) in die Geibelstraße, mitten ins historische Selbstversorger-Idyll. "Es fühlt sich an wie ein Dorf inmitten von Chemnitz", sagt Alexander Schaub. Wenn da die Sache mit dem Kuchen nicht wäre.

"Ich war schon immer Hobbybäckerin und mein Mann ist passionierter Kaffeetrinker. Dadurch hat sich die Idee von einem Café ein bisschen entwickelt."