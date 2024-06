Chemnitz: Welcome-Center für Neuankömmlinge eröffnet

Chemnitz - In Türkis und Weiß hängt ein neuer Schriftzug über dem Eingang zum Bürgerhaus Am Wall: "Welcome Center". Willkommen geheißen werden hier seit dem heutigen Montag Neuchemnitzer. Das neue Angebot soll die ersten Amtsgänge erleichtern.

Bürgermeister Knut Kunze (54, v. l.), Daniela John (Verwaltungsleiterin Bürgeramt) und Maria Alexander (34, Projektkoordinatorin) vor dem neuen Welcome Center. © Kristin Schmidt

"Das Welcome Center richtet sich speziell an in- und ausländische Fachkräfte, die Unterstützung bei ihrem Neustart in Chemnitz brauchen", erklärt Projektleiterin Maria Alexander (34).

Die Einrichtung soll Menschen, die neu in die Stadt ziehen, zum Ankommen, Leben, Arbeiten und Lernen in Chemnitz beraten. "Es geht darum, Personen an die richtigen Ansprechpartner weiterzuvermitteln", so Alexander.

Dabei können die Berater Informationen zur Einreise, Job- und Wohnungssuche, Freizeitaktivitäten oder der Suche nach Kita- und Schulplätzen geben. Das Angebot ist zwar speziell auf Fachkräfte ausgerichtet, hier wird aber auch beispielsweise internationalen Studenten weitergeholfen.

"Wir haben das Welcome Center im Bürgeramt angesiedelt. Wir haben so direkt eine Beziehung zu anderen Ämtern, die mit dem Bürger zu tun haben", erklärt Bürgermeister Knut Kunze (54).

Dadurch soll eine enge Zusammenarbeit beispielsweise mit der Ausländer- oder Meldebehörde entstehen und Amtswege verkürzt werden.