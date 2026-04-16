Nur abgespeckte Variante für Chemnitz - Leipzig? Kostenexplosion bei Bahnausbau

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Die nächsten Probleme auf der Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig: Die Kosten explodieren. Statt 500 Millionen ist nun von 1,3 Milliarden Euro die Rede.

Von Jakob Anders

Chemnitz/Leipzig - Kosten-Explosion auf der Problem-Bahnstrecke Leipzig - Chemnitz! Laut Bahninitiative Chemnitz soll der Ausbau der völlig überlasteten Pendler-Linie nun beinahe dreimal mehr kosten als geplant: Statt ursprünglich 500 Millionen explodieren die Kosten auf satte 1,3 Milliarden Euro.

Sebastian Drechsler (34) von der Bahninitiative Chemnitz fordert verbindliche Zusagen vom Freistaat.
Sebastian Drechsler (34) von der Bahninitiative Chemnitz fordert verbindliche Zusagen vom Freistaat.  © Kristin Schmidt

Im Südabschnitt der Strecke konnte mittlerweile zwar die "vollständige Elektrifizierung" erreicht werden. Aber eklatante finanzielle Probleme bereitet der Nord-Abschnitt (Geithain nach Leipzig).

"Hier war von Anfang an eine durchgehend zweigleisige und elektrifizierte Strecke geplant und zugesagt - dies wird unseren Informationen nach nun infrage gestellt", erklärt Sebastian Drechsler (34), Sprecher der Initiative.

Drechsler geht davon aus, dass der seit 2013 geplante Ausbau mit den 500 Millionen Euro aus Infrastrukturmitteln für die Kohleregion bei dieser Preisexplosion auf eine "deutlich abgespeckte Variante hinauslaufen könnte".

Chemnitz: Chemnitzer Urnen-Tempel wird saniert
Chemnitz Lokal Chemnitzer Urnen-Tempel wird saniert

Die Initiative macht Druck auf den Freistaat: "Wir erwarten verbindliche Zusagen für eine leistungsfähige Fernbahnstrecke für die Stadt Chemnitz und die gesamte Region Südwestsachsen."

Gleisbauarbeiten auf der Bahnstrecke Chemnitz nach Leipzig im Abschnitt Oberer Bahnhof Wittgensdorf. Hier werden gerade Weichen mittels eines Krans und einer Traverse in das neue Gleisbett eingepasst.
Gleisbauarbeiten auf der Bahnstrecke Chemnitz nach Leipzig im Abschnitt Oberer Bahnhof Wittgensdorf. Hier werden gerade Weichen mittels eines Krans und einer Traverse in das neue Gleisbett eingepasst.  © picture alliance / Caro
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Zwei Arbeiter treiben die Elektrifizierung voran.
Zwei Arbeiter treiben die Elektrifizierung voran.  © picture alliance/dpa
Eine mitteldeutsche Regiobahn auf dem Eisenbahnviadukt in Wittgensdorf bei Chemnitz.
Eine mitteldeutsche Regiobahn auf dem Eisenbahnviadukt in Wittgensdorf bei Chemnitz.  © imago/HärtelPRESS

Auf Initiative des Freistaats sowie der Deutsche-Bahn-Tochter DB InfraGO wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt und Anfang Juni vorgestellt.

Noch am Montag hieß es aus dem Infrastrukturministerium, man erhoffe sich von der Studie "belastbare Antworten, was mit dem verfügbaren Budget erreicht werden kann".

Titelfoto: imago/HärtelPRESS

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