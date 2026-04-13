Kosten explodieren! Neues Gutachten soll Ausbau von Chemnitz - Leipzig klären

Chemnitz/Leipzig - Neuer Wirbel um die Problem-Bahnstrecke Leipzig - Chemnitz : Der geplante zweigleisige Ausbau samt Elektrifizierung der völlig überlasteten Pendler-Linie lässt weiter auf sich warten.

Die Bahnstrecke nach Leipzig ist der wichtigste Anschluss an den Fernverkehr für ganz Südwestsachsen. © Kristin Schmidt

Vor allem für den Nordabschnitt von Geithain nach Leipzig explodieren die Kosten. Nun soll ein Gutachten klären, was hier überhaupt noch bezahlbar ist.

Hintergrund: Bereits seit 2013 planen Bund, Land und Bahn den Ausbau, speziell der Nordabschnitt soll mit 500 Millionen Euro aus Infrastrukturmitteln für die Kohleregionen bezahlt werden. Während die Planungen nicht vorankommen, laufen die Kosten aus dem Ruder: "Im Jahr 2024 hat die DB InfraGO (...) eine Fortschreibung der bisherigen Kostenschätzung (...) in Höhe von 750 Millionen Euro benannt", räumte Infrastrukturministerin Regine Kraushaar (59, CDU) bereits vor zwei Jahren mit.

In welchem Ausmaß die Kosten seitdem weiter gestiegen sind, teilte das Ministerium auf TAG24-Nachfrage nicht mit.

Mit dem vorhandenen Geld kann aber offensichtlich nicht alles so gebaut werden wie geplant: "Auf Initiative des Freistaats Sachsen hat DB InfraGO deshalb nochmals eine Machbarkeitsuntersuchung für den Nordabschnitt in Auftrag gegeben, die derzeit von einem externen Fachbüro durchgeführt wird. Sie klärt, welche Infrastrukturmaßnahmen mit dem verfügbaren Budget leistungsfähig realisierbar sind", so eine Ministeriumssprecherin.

Das Gutachten sei "ergebnisoffen". Ergebnisse sollen im Juni präsentiert werden. "Konkrete Aussagen zu Finanzierungsfragen können wir erst treffen, wenn diese Grundlage vorliegt."