Sperrung nach Rohrbruch auf Chemnitzer Kaßberg: Wie ist der Stand?

Chemnitz - Vergangene Woche kam es erneut zu einem Wasserrohrbruch auf dem Chemnitzer Kaßberg . TAG24 hat nachgefragt: Wie ist der aktuelle Stand?

Aufgrund der notwendigen Bauarbeiten musste die Kanzlerstraße voll gesperrt werden. © Jan Härtel

Die Kanzlerstraße bleibt vorerst dicht. Nach Angaben von Eins Energie soll die Straße jedoch im Laufe der Woche wieder vollständig instandgesetzt und anschließend wieder befahrbar sein.

Ein genaues Datum teilte das Unternehmen auf TAG24-Anfrage jedoch nicht mit.

Am vergangenen Donnerstag war ein Wasserrohr geplatzt - wie nun feststeht, war Materialermüdung der Auslöser. Die beschädigte Trinkwasserleitung konnte zügig repariert werden.