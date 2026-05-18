DEKRA-Test für Senioren: Wie sicher kann ich noch fahren?

Chemnitz - Wie sicher sind ältere Autofahrer noch im Straßenverkehr? Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird - und auf die es in Chemnitz jetzt eine neue, freiwillige Antwort gibt: die sogenannte Rückmeldefahrt. Sie soll helfen einzuschätzen, wie sicher Menschen im Straßenverkehr noch unterwegs sind.

Nach der Rückmeldefahrt gibt es für den Teilnehmer eine Auswertung. © Kristin Schmidt

"Es geht darum, dass ältere Verkehrsteilnehmer die Chance bekommen, ihr Fahrverhalten beurteilen zu lassen - unabhängig von einem behördlichen Auftrag", erklärt Nicky Scholz (45), Fachabteilungsleiter Fahrerlaubniswesen bei der DEKRA.

Die Rückmeldefahrt ist freiwillig, wird an keine Behörde übermittelt und soll vor allem eines bieten: Orientierung. "Wir wollen nichts negativ reden, sondern beraten."

Die gesamte Rückmeldefahrt nimmt ungefähr eine Stunde in Anspruch, etwa 30 Minuten davon hinter dem Steuer im Straßenverkehr. Gefahren wird im eigenen Auto. Kosten: 177,55 Euro.

Scholz: "Es sind die gleichen Bestandteile wie bei einer Fahrerlaubnisprüfung." Dazu gehören neun Fahraufgaben (Geradeausfahren, Einfädeln ...) sowie fünf Beobachtungskategorien (Verkehrsbeobachtung, korrektes Blinken ...).

Anschließend gibt es eine Einschätzung samt Rückmeldeprotokoll.