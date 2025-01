Pietro und seine Laura erstmals gemeinsam auf Bühne! So fällt ihr Fazit aus

Chemnitz - Am Samstagabend standen Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) in Chemnitz erstmals gemeinsam auf der Bühne, um ihren Podcast "OMG - Das Couchgespräch" aufzunehmen.

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) zeichneten in Chemnitz ihren Podcast "OMG - Das Couchgespräch" auf. © Bildmontage: Peggy Fritzsche/Kraftverkehr Chemnitz

Trotz Schnee, Eis und Glätte kamen etwa 750 Fans in die Eventlocation Kraftverkehr, um live bei der Aufzeichnung dabei zu sein.

"Einige reisten aus ganz Deutschland an, aus Stuttgart, Kiel, Köln, Kassel. Viele andere aus Chemnitz natürlich und dem Umland", heißt es von den Veranstaltern.

Erst performte Lombardi allein, kündigte dann seine Lebensgefährtin und Verlobte an – aber nicht als Laura Rypa. "Ab heute nenne ich sie Laura Lombardi", sagte der Musiker und holte unter johlendem Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer seine Partnerin auf die Bühne.

Auf der Couch plauderten die beiden aus dem Nähkästchen, holten einige Fans auf die Bühne und beantworteten Fragen aus den Zuschauerrängen.

Eine Frau fragte, wie er überhaupt darauf gekommen wäre, seinen Podcast in Chemnitz vorzuführen. "Ich habe hier gute Partner kennengelernt, die den Kraftverkehr betreiben", so Lombardi. "Außerdem glaube ich daran, dass man in Chemnitz, der Kulturhauptstadt 2025, einiges in Sachen Konzerten auf die Beine stellen kann."