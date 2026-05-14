Schauspiel- oder Opernhaus? Chemnitzer OB spricht Klartext

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Laut SPD soll das Chemnitzer Schauspielhaus dauerhaft im Opernhaus untergebracht werden. OB Schulze erteilte eine Absage.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - In der seit Wochen brodelnden Debatte um die Zukunft des Schauspiels in Chemnitz räumte Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) jetzt mit einigen Punkten auf. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bürgermeistern und Theaterchef erklärte er den Stand der Dinge.

OB Sven Schulze (54, SPD) stellte bei einer Pressekonferenz die Prioritäten klar.
OB Sven Schulze (54, SPD) stellte bei einer Pressekonferenz die Prioritäten klar.  © Ralph Kunz

Ausgangspunkt der hitzigen Diskussion war ein Vorschlag der SPD-Fraktion, das Schauspiel dauerhaft ins Opernhaus zu integrieren.

OB Schulze stellt dazu nun klar: "Ich habe den Eindruck, dass wir über Dinge streiten, die gar nicht mehr in Rede stehen."

Eine solche Lösung sei "nie eine Vorlage der Verwaltung" gewesen, betonte der OB.

Chemnitz: Badespaß sieht anders aus! Bibber-Start in die Chemnitzer Freibad-Saison
Chemnitz Lokal Badespaß sieht anders aus! Bibber-Start in die Chemnitzer Freibad-Saison

Geplant ist nach Angaben der Verwaltung vielmehr nur ein Grundsatz: Aus dem Sondervermögen des Bundes sollen rund 40 Millionen Euro für die Sanierung des Opernhauses und für eine separate Lösung für das Schauspielhaus eingesetzt werden.

Sanierung oder Neubau? Das Schauspielhaus erhitzt seit Monaten die Gemüter in Chemnitz.
Sanierung oder Neubau? Das Schauspielhaus erhitzt seit Monaten die Gemüter in Chemnitz.  © dpa/Hendrik Schmidt
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Theaterchef Christoph Dittrich (60) hält neue Haustarifverträge für die beste Option.
Theaterchef Christoph Dittrich (60) hält neue Haustarifverträge für die beste Option.  © Ralph Kunz
Wie es mit Schauspiel und Opernhaus weitergeht, soll eine Planungsstudie klären.
Wie es mit Schauspiel und Opernhaus weitergeht, soll eine Planungsstudie klären.  © Uwe Meinhold

Opernhaus soll Vorrang haben

Die Instandsetzung der Oper ist dringend notwenig, sagt Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).
Die Instandsetzung der Oper ist dringend notwenig, sagt Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).  © Ralph Kunz

Priorität soll dabei zunächst das Opernhaus bekommen. "Die letzte Sanierung ist über 30 Jahre her", sagt Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos). "Eine Instandsetzung ist jetzt dringend erforderlich."

Im Zuge dessen soll zuerst eine Planungsstudie klären, wie umfangreich die Sanierung des Opernhauses ausfallen und ob für die Bauzeit eine Interimsspielstätte notwendig wird. Kütter: "Im Idealfall könnte diese später noch nachgenutzt werden" - etwa für das Sprechtheater.

Die Frage nach dem Standort des Schauspiels ist damit wieder völlig offen. Bislang standen in der Debatte vor allem eine Sanierung des bestehenden Schauspielhauses mit geschätzten Kosten von bis zu 69 Mio. Euro oder ein Neubau in Altchemnitz für etwa 74 Mio. Euro zur Diskussion.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Hendrik Schmidt, Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: