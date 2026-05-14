Schauspiel- oder Opernhaus? Chemnitzer OB spricht Klartext

Chemnitz - In der seit Wochen brodelnden Debatte um die Zukunft des Schauspiels in Chemnitz räumte Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) jetzt mit einigen Punkten auf. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bürgermeistern und Theaterchef erklärte er den Stand der Dinge.

OB Sven Schulze (54, SPD) stellte bei einer Pressekonferenz die Prioritäten klar. © Ralph Kunz

Ausgangspunkt der hitzigen Diskussion war ein Vorschlag der SPD-Fraktion, das Schauspiel dauerhaft ins Opernhaus zu integrieren.

OB Schulze stellt dazu nun klar: "Ich habe den Eindruck, dass wir über Dinge streiten, die gar nicht mehr in Rede stehen."

Eine solche Lösung sei "nie eine Vorlage der Verwaltung" gewesen, betonte der OB.

Geplant ist nach Angaben der Verwaltung vielmehr nur ein Grundsatz: Aus dem Sondervermögen des Bundes sollen rund 40 Millionen Euro für die Sanierung des Opernhauses und für eine separate Lösung für das Schauspielhaus eingesetzt werden.