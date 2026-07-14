Prost! Chemnitzer Brauereimarkt eröffnet

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Der Chemnitzer Brauereimarkt eröffnete am Dienstagnachmittag. Hier können Besucher zahlreiche Bierspezialitäten probieren.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Seit Dienstagnachmittag herrscht in der Chemnitzer Innenstadt beste Biergartenstimmung. Der Brauereimarkt hat begonnen und lädt zum Probieren regionaler und überregionaler Bierspezialitäten ein.

Willy Stözer vom Einsiedler Brauhaus zapfte 17 Uhr das erste Bier.
Willy Stözer vom Einsiedler Brauhaus zapfte 17 Uhr das erste Bier.  © Sven Gleisberg

Obwohl pünktlich zum Start um 17 Uhr der Regen einsetzte, ließen sich einige hartgesottene Bierliebhaber die gute Laune vom Schauer nicht verderben.

Auch die Händler hielten dem Wetter stand: So zapfte unter anderem Willy Stözer vom Einsiedler Brauhaus pünktlich das erste Bier, während "Frau Elfi" mit ihrer Musik in der Klosterstraße für musikalische Untermalung sorgte.

Bis zum Sonntag werden an über 40 Buden mehr als 100 Sorten Bier ausgeschenkt und allerhand Snacks für zwischendurch angeboten. Auf fünf Bühnen gibt es jeden Tag Live-Musik.

"Frau Elfi" gab trotz Regenschauer alles, um für gute Stimmung zu sorgen.
"Frau Elfi" gab trotz Regenschauer alles, um für gute Stimmung zu sorgen.  © Sven Gleisberg
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So hat der Brauereimarkt geöffnet: Mittwoch und Donnerstag: 17 bis 23 Uhr; Freitag: 17 bis 0 Uhr; Samstag: 14 bis 0 Uhr; Sonntag: 14 bis 20 Uhr.

Titelfoto: Sven Gleisberg

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