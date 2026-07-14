Prost! Chemnitzer Brauereimarkt eröffnet

Chemnitz - Seit Dienstagnachmittag herrscht in der Chemnitzer Innenstadt beste Biergartenstimmung. Der Brauereimarkt hat begonnen und lädt zum Probieren regionaler und überregionaler Bierspezialitäten ein.

Willy Stözer vom Einsiedler Brauhaus zapfte 17 Uhr das erste Bier. © Sven Gleisberg

Obwohl pünktlich zum Start um 17 Uhr der Regen einsetzte, ließen sich einige hartgesottene Bierliebhaber die gute Laune vom Schauer nicht verderben.

Auch die Händler hielten dem Wetter stand: So zapfte unter anderem Willy Stözer vom Einsiedler Brauhaus pünktlich das erste Bier, während "Frau Elfi" mit ihrer Musik in der Klosterstraße für musikalische Untermalung sorgte.

Bis zum Sonntag werden an über 40 Buden mehr als 100 Sorten Bier ausgeschenkt und allerhand Snacks für zwischendurch angeboten. Auf fünf Bühnen gibt es jeden Tag Live-Musik.