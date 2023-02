Radeln für den Frieden im Wohnzimmer: TAG24 macht den Test

TAG24-Reporter Robert Preuße tritt auf dem Fahrrad von Manja Seemann (41) kräftig in die Pedale © Uwe Meinhold

Wenn am morgigen Freitag in Chemnitz Bündnisse, Parteien und Organisationen gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren, können sich auch Fahrradfahrer beteiligen - in den heimischen vier Wänden. TAG24-Reporter Robert Preuße (34) machte den Selbsttest.

Für das Radeln durch virtuelle Landschaften sind ein paar Dinge erforderlich: Man muss das Hinterrad seines Fahrrads abbauen, es durch einen Rollentrainer ersetzen, den man im Sportgeschäft kaufen kann - schon ab 60 Euro.



Mein Test: Ich lade die App "Zwift" herunter, die die virtuelle Radtour auf den Fernseher überträgt und meine Fahrleistung misst. Dann trete ich in die Pedale.

"Der Rollentrainer rechnet die Watt in Kilometer pro Stunde um", erklärt Manja Seemann (41) von European Peace Ride.

Bergauf muss ich schwerer treten, weil der Rollentrainer die virtuelle Steigung erkennt. Bedeutet: Ich komme ins Schwitzen - wie im echten Leben. An mir fahren noch andere Avatare vorbei, andere fahren mit.