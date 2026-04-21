Radiologie in Chemnitz-Rabenstein öffnet wieder

Chemnitz - Nach fast einem halben Jahr Schließung öffnet die Radiologische Praxis am DRK Krankenhaus Chemnitz -Rabenstein wieder für ambulante Patienten. Ab Anfang Mai sind zwei neue Radiologen für das Medizinische Versorgungszentrum tätig: Dr. med. Diana Schreiner und Dr. med Steffen Häusler.

Das MRT-Gerät der Praxis verfügt über eine verhältnismäßig große Untersuchungsöffnung von 70 Zentimetern, während vergleichbare Geräte oft nur 50 bis 60 Zentimeter Platz bieten.

Als bildgebende Verfahren stehen Röntgen, Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT), Mammografie sowie Mammasonografie zur Verfügung.

Auf Wunsch haben Patienten vor der eigentlichen Untersuchungen die Möglichkeit eines kurzen Probeliegens.

Termine können ab sofort telefonisch unter der Rufnummer 0371 8322101 vereinbart werden.