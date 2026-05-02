Rechtsextremistin Liebich: Auslieferung weiter offen

Halle/Chemnitz - Nach der Festnahme der verurteilten Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist immer noch unklar, ob sie nach Deutschland ausgeliefert wird.

Marla Svenja Liebich wurde Anfang April in Schönbach bei Asch festgenommen. © Katrin Mädler/dpa

Bislang liegen dazu keine neuen Informationen vor, wie die in Deutschland zuständige Staatsanwaltschaft Halle auf Anfrage mitteilte. Derzeit steht eine Entscheidung des Landgerichts im tschechischen Pilsen darüber aus, ob Liebich von Tschechien nach Deutschland gebracht werden soll.

Liebich war am 9. April in Schönbach bei Asch nahe der deutschen Grenze festgenommen worden und saß anschließend in Auslieferungshaft. Dort hatte sie ihre Auslieferung nach Angaben der Staatsanwaltschaft Halle abgelehnt, weshalb nun das Gericht entscheiden muss.

Nach der Festnahme war die Staatsanwaltschaft Halle davon ausgegangen, dass die Entscheidung über die Auslieferung in den nächsten Wochen getroffen wird. Ein Sprecher des Landgerichts in Pilsen hatte auf dpa-Anfrage keine näheren Angaben zu dem Fall gemacht.