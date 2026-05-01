Saisonstart steht bevor: Dann öffnen in Chemnitz die ersten Freibäder
Chemnitz - Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen: In Chemnitz ist der Frühling da und damit stehen nun auch die Freibäder in den Startlöchern. Während am Stausee Rabenstein bereits angebadet wurde, geht es in den städtischen Bädern erst Mitte Mai los. Wir verraten Euch, wann welches Bad öffnet.
Der Saisonstart in den ersten städtischen Bädern ist an Himmelfahrt, dann öffnen das Gablenzer und das Bernsdorfer Freibad ihre Tore. Wittgensdorf und Einsiedel folgen am langen Pfingstwochenende.
In der Vorsaison, die bis zum 3. Juli (Start der Sommerferien) geht, sind die Bäder wochentags von 11 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Diese Zeiten gelten auch in der Nachsaison bis 30. August. Während der Sommerferien kann man in Gablenz, Bernsdorf und Wittgensdorf von 10 bis 20 Uhr planschen, in Einsiedel nur bis 19 Uhr.
"Darüber hinaus bietet das Freibad Bernsdorf während der Hauptsaison dienstags und donnerstags ab 7.30 Uhr Frühschwimmen im 50-Meter-Becken an", teilt die Stadt mit.
Je nach Wetterlage können sich die Öffnungszeiten auch ändern. Sollte der Sommer sehr mies werden, ist auch eine witterungsbedingte vorzeitige Schließung oder sogar ein vorzeitiges Ende der Freibadsaison möglich.
Falls der Sommer regnerisch und kühl wird, wird an den Wochenenden der Vor- und Nachsaison statt des Freibades die Schwimmhalle im Bernsdorfer Bad geöffnet.
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten in Hallenbädern
Die Sommerferien werden von der Stadt wieder genutzt, um in den Hallenbädern nötige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.
Außerhalb der Schließzeiten kann unter anderem das Stadtbad vom 30. Mai bis 3. Juli montags und donnerstags ab 15 Uhr sowie mittwochs von 6.30 Uhr bis 14 Uhr genutzt werden (50-Meter-Becken). Im Bernsdorfer Bad ist die 25-Meter-Halle Dienstag und Donnerstag von 6.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet und das nicht nur während der Vorsaison, sondern auch in der Nachsaison.
Der Badespaß in den Freibädern kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.
Neben den städtischen Freibädern ist der Stausee Rabenstein bereits seit vergangenem Wochenende geöffnet. Der Sprung ins kühle Nass ist ab 10 Uhr möglich. Bei 11 Grad Wassertemperatur gehört da aber noch ordentlich Mut dazu.
Das Tagesticket kostet 5,50 Euro, ermäßigt 4 Euro und Kinder (3–6 Jahre) zahlen 3 Euro.
Titelfoto: Sven Gleisberg