Saisonstart steht bevor: Dann öffnen in Chemnitz die ersten Freibäder

Chemnitz - Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen: In Chemnitz ist der Frühling da und damit stehen nun auch die Freibäder in den Startlöchern. Während am Stausee Rabenstein bereits angebadet wurde , geht es in den städtischen Bädern erst Mitte Mai los. Wir verraten Euch, wann welches Bad öffnet.

Das Gablenzer Freibad startet als eines der ersten Chemnitzer Freibäder in die Saison. (Archivfoto) © Sven Gleisberg

Der Saisonstart in den ersten städtischen Bädern ist an Himmelfahrt, dann öffnen das Gablenzer und das Bernsdorfer Freibad ihre Tore. Wittgensdorf und Einsiedel folgen am langen Pfingstwochenende.

In der Vorsaison, die bis zum 3. Juli (Start der Sommerferien) geht, sind die Bäder wochentags von 11 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Diese Zeiten gelten auch in der Nachsaison bis 30. August. Während der Sommerferien kann man in Gablenz, Bernsdorf und Wittgensdorf von 10 bis 20 Uhr planschen, in Einsiedel nur bis 19 Uhr.

"Darüber hinaus bietet das Freibad Bernsdorf während der Hauptsaison dienstags und donnerstags ab 7.30 Uhr Frühschwimmen im 50-Meter-Becken an", teilt die Stadt mit.

Je nach Wetterlage können sich die Öffnungszeiten auch ändern. Sollte der Sommer sehr mies werden, ist auch eine witterungsbedingte vorzeitige Schließung oder sogar ein vorzeitiges Ende der Freibadsaison möglich.

Falls der Sommer regnerisch und kühl wird, wird an den Wochenenden der Vor- und Nachsaison statt des Freibades die Schwimmhalle im Bernsdorfer Bad geöffnet.