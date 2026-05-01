Tag der Arbeit in Chemnitz: Hier wird heute demonstriert

1.415 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Zum Tag der Arbeit findet auch in Chemnitz eine große Demonstration statt. Aufgerufen hat der DGB Südwestsachsen mit ihren Mitgliedsgewerkschaften.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Zum Tag der Arbeit ruft der DGB Südwestsachsen gemeinsam mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften zur Demonstration und anschließender Kundgebung unter dem Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite" auf.

Die zentrale Kundgebung findet auch dieses Jahr auf dem Neumarkt statt.
Die zentrale Kundgebung findet auch dieses Jahr auf dem Neumarkt statt.  © Uwe Meinhold

"Sichere und gute Jobs stehen zum Tag der Arbeit 2026 im Mittelpunkt", sagt die sächsische DGB-Chefin Daniela Kolbe (46).

Los geht es um 9 Uhr mit verschiedenen Redebeiträgen von Gewerkschaften und demokratischen Parteien am Karl-Marx-Monument in Chemnitz.

Gefolgt von einer Demonstration ab 9.40 Uhr über Brücken-, Bahnhof-, Theater- und Innere Klosterstraße in Richtung Neumarkt.

Chemnitz: Saisonstart steht bevor: Dann öffnen in Chemnitz die ersten Freibäder
Chemnitz Lokal Saisonstart steht bevor: Dann öffnen in Chemnitz die ersten Freibäder

Von 10 Uhr bis 14 Uhr gibt es dort Musik und weitere Reden, unter anderem von Daniela Kolbe und dem sächsischen Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD).

Sachsens DGB-Chefin Daniela Kolbe (46) fordert sichere und gute Jobs.
Sachsens DGB-Chefin Daniela Kolbe (46) fordert sichere und gute Jobs.  © Haertelpress/Harry Härtel
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Der Veranstalter rechnet mit rund 1000 Teilnehmenden - es wird also voll in der Innenstadt. Weitere Infos findet Ihr unter sachsen.dgb.de.

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: