Tag der Arbeit in Chemnitz: Hier wird heute demonstriert

Chemnitz - Zum Tag der Arbeit ruft der DGB Südwestsachsen gemeinsam mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften zur Demonstration und anschließender Kundgebung unter dem Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite" auf.

Die zentrale Kundgebung findet auch dieses Jahr auf dem Neumarkt statt. © Uwe Meinhold

"Sichere und gute Jobs stehen zum Tag der Arbeit 2026 im Mittelpunkt", sagt die sächsische DGB-Chefin Daniela Kolbe (46).

Los geht es um 9 Uhr mit verschiedenen Redebeiträgen von Gewerkschaften und demokratischen Parteien am Karl-Marx-Monument in Chemnitz.

Gefolgt von einer Demonstration ab 9.40 Uhr über Brücken-, Bahnhof-, Theater- und Innere Klosterstraße in Richtung Neumarkt.

Von 10 Uhr bis 14 Uhr gibt es dort Musik und weitere Reden, unter anderem von Daniela Kolbe und dem sächsischen Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD).