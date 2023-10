Reduzierter Fahrplan: Darum fallen bei der MRB jetzt so viele Züge aus

Zugfahrten zwischen Zwickau und Chemnitz dauern aktuell eineinhalb Stunden. © Maik Börner

Bis zunächst zum 5. November entfallen in den Hauptverkehrszeiten die Züge des RE3 bei Abfahrten von Chemnitz-Siegmar in Richtung Zwickau sowie in Gegenrichtung. Die ausgefallenen Züge werden durch die Linie des RB30 ersetzt.

Weil diese Linie durch Zwischenhalte länger benötigt, müssen sich Fahrgäste auf deutlich längere Fahrzeiten einrichten. Statt rund eine Stunde dauert die Bahnfahrt zwischen Zwickau und Chemnitz jetzt etwa eineinhalb Stunden.