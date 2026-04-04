Robotersystem Dr. "Versius" operiert zum 1000. Mal

Am Klinikum Chemnitz ist seit 2021 das Robotersystem "Versius" im Einsatz. In dieser Woche wurde damit der 1000. chirurgische Eingriff durchgeführt.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Das Robotersystem "Versius" des Chemnitzer Klinikums hat in der vergangenen Woche seinen 1000. chirurgischen Eingriff erfolgreich absolviert.

Mittels modernster Technologie wird der Eingriff durchgeführt. © Klinikum Chemnitz Beim Jubiläum wurde eine Operation zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs durchgeführt. "Versius" wird seit 2021 in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie angewendet.

Hier findet eine OP mit Unterstützung von "Versius" statt. © Klinikum Chemnitz

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