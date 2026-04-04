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Robotersystem Dr. "Versius" operiert zum 1000. Mal

Am Klinikum Chemnitz ist seit 2021 das Robotersystem "Versius" im Einsatz. In dieser Woche wurde damit der 1000. chirurgische Eingriff durchgeführt.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Das Robotersystem "Versius" des Chemnitzer Klinikums hat in der vergangenen Woche seinen 1000. chirurgischen Eingriff erfolgreich absolviert.

Mittels modernster Technologie wird der Eingriff durchgeführt.
Mittels modernster Technologie wird der Eingriff durchgeführt.  © Klinikum Chemnitz

Beim Jubiläum wurde eine Operation zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs durchgeführt.

"Versius" wird seit 2021 in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie angewendet.

Hier findet eine OP mit Unterstützung von "Versius" statt.
Hier findet eine OP mit Unterstützung von "Versius" statt.  © Klinikum Chemnitz
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Das Klinikum Chemnitz nutzte als erstes Krankenhaus in Deutschland das neuartige System.

Da "Versius" aus verschiedenen Einheiten besteht, können Eingriffe am Patienten noch beweglicher ausgeführt werden.

Titelfoto: Klinikum Chemnitz

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