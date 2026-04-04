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Robotersystem Dr. "Versius" operiert zum 1000. Mal
Chemnitz - Das Robotersystem "Versius" des Chemnitzer Klinikums hat in der vergangenen Woche seinen 1000. chirurgischen Eingriff erfolgreich absolviert.
Beim Jubiläum wurde eine Operation zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs durchgeführt.
"Versius" wird seit 2021 in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie angewendet.
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Das Klinikum Chemnitz nutzte als erstes Krankenhaus in Deutschland das neuartige System.
Da "Versius" aus verschiedenen Einheiten besteht, können Eingriffe am Patienten noch beweglicher ausgeführt werden.
Titelfoto: Klinikum Chemnitz