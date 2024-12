Rückgang bei den Übernachtungszahlen: VW-Krise macht sich auch im Hotelgewerbe bemerkbar

Chemnitz/Zwickau - Die Krise bei Volkswagen wirkt sich auch auf die Übernachtungszahlen in der Region aus. Hoffnung macht den Herbergen die Wintersaison und das Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025 .

Die durch die Auto-Krise bedingt sinkende Zahl von Geschäftsreisen der gesamten Branche bekommen jetzt die Hotels und Pensionen in der Region zu spüren (r. im Foto das Congress Hotel Chemnitz). © Kristin Schmidt

"In der Region rund um Chemnitz und Zwickau, die bisher schwerpunktmäßig mit Geschäftsreisen gebucht war, zeichnet sich seit einiger Zeit ein Rückgang der Übernachtungszahlen ab", beklagt die Geschäftsführung des Tourismusverbands Chemnitz Zwickau, Marika Fischer (41) und Ina Klemm (48).

Bei den Ankünften verzeichneten sie in den ersten neun Monaten des Jahres einen Rückgang von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei den Übernachtungen ein Minus von 5,5 Prozent.

Im Gegensatz dazu hat sich der Tourismus in Sachsen insgesamt nach Angaben des Statistischen Landesamts fast überall positiv entwickelt. Bei den über sechs Millionen Gästeankünften bis September errechneten die Statistiker ein Plus zum Vorjahr von 2,6 Prozent, bei den knapp 15,2 Millionen Übernachtungen immerhin ein Plus von 0,6 Prozent.

Laut der Direktorin des Landestourismusverbandes, Andrea Kis (51), müssen bei der Berechnung und Bewertung die neuen Gebietszuschnitte innerhalb des Verbandes berücksichtigt werden. Bis 2023 zählte Zwickau zum Bereich Erzgebirge. "Damit ergibt sich ein weniger dramatischer Rückgang der Zahlen für die Region von circa einem Prozent."