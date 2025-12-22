Rührende Weihnachtsaktion in Chemnitz: Ein Geschenke-Berg fürs Kinderheim

Chemnitz - Was für eine schöne Bescherung! Im Neefepark in Chemnitz wurde am Montag ein ganzer Berg Geschenke für die Kinder des Heims "Indira Gandhi" übergeben.

Am Wunschbaum im Neefepark übergaben Initiatorin Zaneta Wolff (41, r.) und Manja Böttcher (49, M.) vom Geschäft "JeansFritz", die Geschenke an Kristina Kisser (40) vom Kinderheim. © Kristin Schmidt

Initiatorin Zaneta Wolff (41) hatte Ende November in der Einkaufspassage einen Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln der Kinder geschmückt.

Sie freut sich über den Erfolg: "Nach nur zwei Tagen waren alle Zettel weg, alle Wünsche können erfüllt werden. Jedes Geschenk ist liebevoll eingepackt."

Kristina Kisser (40) vom Kinderheim nahm die Päckchen für 25 Kinder in Empfang und sprach ein großes Dankeschön aus: "Es ist schön, wenn unser Budget für Geschenke durch so eine Aktion aufgestockt werden kann. Die Päckchen werden bei einer gemeinsamen Feier vom Weihnachtsmann verteilt."