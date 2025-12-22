Weil Vermieter nachts die Heizung drosselt: Chemnitzer bibbert in seiner Wohnung

Chemnitz - Seit es draußen kalt ist, friert Thomas Lange (53) in seiner Wohnung in Chemnitz : Wegen festgelegter Heizzeiten sorgt der Vermieter GGG dafür, dass es bei ihm nachts nicht mehr warm wird. Während Lange fröstelt, verweist der Vermieter unter anderem auf Nachhaltigkeit.

Hohe Temperaturen gibt es hier nur tagsüber. © Kristin Schmidt

"Ich schlafe mit Jogginghose und Pullover im Bett", erzählt Thomas Lange. Wenn der Busfahrer im Spätdienst eingeteilt ist, kommt er zwischen 20.30 Uhr und 23.45 Uhr nach Hause.

"Nach 22 Uhr fährt sich die Heizung dann runter." Danach herrschen in Langes Wohnung in der Kirchhoffstraße bis 6 Uhr nur noch 5 bis 10 Grad über der Außentemperatur. Ab 0 Grad Außentemperatur soll sich die Heizung wieder einschalten.

Nicht nur eine kalte Wohnung ist die Folge: "Wenn ich abends oder morgens dusche, gibt es Wasserdampf im Bad, und dadurch entsteht Schimmel."

In den vergangenen vier Jahren hatte sich Lange noch an den Hausmeister gewandt, um die Angelegenheit zu regeln. Seit diesem Jahr ließe der Vermieter jedoch nicht mehr mit sich reden.