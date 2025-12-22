20 Jahre nach Fertigstellung des letzten Südringabschnitts: Weiterbau genehmigt

Chemnitz - Das hat gedauert: Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat die Genehmigung für den Weiterbau des Südverbundes zwischen der Augustusburger Straße und der Frankenberger Straße in Chemnitz erteilt - rund 20 Jahre nach Fertigstellung des bislang letzten Südringabschnitts.

Der Weiterbau des Südverbundes zwischen der Augustusburger Straße und der Frankenberger Straße wurde genehmigt. © Sven Gleisberg

"Mit dem Planfeststellungsbeschluss ist ein wichtiger Meilenstein bei der Komplettierung des Chemnitzer Südverbundes erreicht.

Dieser kann von seinem derzeitigen Ende im Chemnitzer Südosten weiter in Richtung Norden geführt werden", sagt LDS-Präsident Béla Bélafi (52). "Das Projekt wird die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten und die Verkehrsverhältnisse in und um Chemnitz verbessern."

Auf sechs Kilometern soll der Südverbund weitergebaut werden. Zwischen der Augustusburger Straße und der Anschlusstelle Euba ist ein vierstreifiger Ausbau vorgesehen. Im Projekt enthalten ist außerdem ein Knotenpunkt mit der B173 und zwölf Brücken, die neu errichtet werden.

Diese sollen beispielsweise die Nauendorfer Delle, den Zapfenbach und die Bahnstrecke Dresden-Werdau überspannen. Bauträger ist die DEGES GmbH.