Rund 600 Betroffene in Chemnitz: So schützt die Stadtmission bei Hitze Menschen ohne Wohnung

Chemnitz - Steigende Temperaturen sind für wohnungs- und obdachlose Menschen besonders belastend. Nicole Albrecht (46) und Sascha Smandzik (44) von der Stadtmission Chemnitz sind deshalb täglich im Stadtgebiet unterwegs, um Betroffene zu unterstützen.

Die beiden Straßensozialarbeiter Nicole Albrecht (46, l.) und Sascha Smandzik (44) sind täglich im Stadtgebiet unterwegs und unterstützen wohnungs- und obdachlose Menschen. © Kristin Schmidt

"Die Straßensozialarbeit in der Wohnungsnotfallhilfe gibt es seit etwa Mitte der 1990er-Jahre", sagt Smandzik. Gemeinsam mit Albrecht versorgt er Menschen mit Wasser und Sonnencreme, prüft ihren Gesundheitszustand und alarmiert bei Bedarf den Rettungsdienst.

Außerdem weisen die Straßensozialarbeiter auf den Tagestreff in der Annenstraße als kühlen Rückzugsort hin, wo auch frische Kleidung bereitliegt.

"Wir ermöglichen und stärken die Menschen darin, dass sie ihren Rechtsanspruch auf Hilfe geltend machen", so Smandzik.

Rund 600 Menschen beraten und unterstützen die beiden jedes Jahr im öffentlichen Raum. "Wir machen das schon viele Jahre. Wenn sie uns sehen, wissen sie sofort, dass sie zu uns kommen können", sagt Albrecht.

Vertrauen brauche jedoch Zeit: "Manchmal dauert es Jahre, manchmal nur zwei Tage."