Sachsens beste Nachwuchs-Physiker messen sich in Chemnitz

Chemnitz - Am Freitag und Samstag wird es wieder heiß hergehen im Johannes-Kepler-Gymnasium auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Die Sächsische Physikolympiade geht in ihre 26. Runde. Bei dem traditionsreichen Wettbewerb treten Schüler aus ganz Sachsen der Klassenstufen 6 bis 10 gegeneinander an.