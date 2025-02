Sachsens Kult-Spülmittel im Museum: Zeitzeugen erinnern sich an besonderen Vorfall

Chemnitz - Was gerade im VEB Fettchemie produziert wurde, schmeckten DDR-Bürger im Chemnitzer Stadtteil Kappel schon in der Luft: Waschpulver, Insektizide, Desinfektionsmittel - und bis 1967 auch das Spülmittel fit.

Sylvia Küpperbusch (76, l.) und Sonja Näder (76) trafen sich im Vorfeld der fit-Ausstellung mit dem Leiter des Industriemuseums, Jürgen Kabus (43). © Sven Gleisberg

Die Erfolgsgeschichte der unverwüstlichen Marke wird ab dem heutigen Samstag in einer Sonderschau des Industriemuseums erzählt. Vorab kam ans Licht, wie das Spülmittel einst den halben Betrieb einschäumte ...

Sonja Näder (76) und Sylvia Küpperbusch (76) begannen in der Neefestraße vor 60 Jahren ihre Lehre als Chemiefacharbeiter mit Abitur - und verursachten das vermutlich größte Schaumbad der Firmengeschichte.

"Wir Lehrlinge arbeiteten in der fit-Abteilung. Zur Arbeitskleidung gehörten Gummistiefel", erinnert sich Sylvia Küpperbusch. Das Spülmittel wurde in Chemnitz als Konzentrat hergestellt und in anderen Betriebsteilen abgefüllt.



Damit sich beim Vermengen der Bestandteile kein Schaum bildete, wurde die Flüssigkeit nicht gerührt, sondern von einem Behälter in den nächsten gepumpt. Tankwagen zapften das Konzentrat am Ende aus einem Hochbehälter.