Dramatischer Balkonsturz in Chemnitz: Anwohner schockiert

Schock am Freitagnachmittag in Chemnitz: Ein Balkon kracht in die Tiefe, ein Bauarbeiter (28) wird schwer verletzt. Anwohner sind geschockt.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Schock und Entsetzen im Chemnitzer Lutherviertel! Am gestrigen Freitagnachmittag krachte in der Jahnstraße ein Balkon mehrere Meter in die Tiefe und riss einen Bauarbeiter (28) mit sich. Bei den Anwohnern sitzt der Schrecken tief.

Ein Balkon ist am gestrigen Freitag auf der Lutherstraße während des Aufbaus zusammengestürzt. © Chempic Das dramatische Ereignis ereignete sich während der laufenden Sanierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus, bei denen neue Balkone montiert werden sollten. Im Zuge der Bauarbeiten ist die Jahnstraße auch derzeit voll gesperrt. Während der Montage stürzte einer diese Balkone ab.

Der 28-Jährige, der sich gerade auf dem Balkon befand, stürzte aus etwa zehn Metern mit in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Während des Sturzes konnte sich der Arbeiter noch auf einen Balkon im Erdgeschoss einer leer stehenden Wohnung des Nachbarhauses retten. Aus diesem retteten ihn dann die Einsatzkräfte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Bauarbeiter verletzte sich schwer, da er sich noch auf einem der Balkone befand. © Chempic Anwohner nach Balkon-Drama in Chemnitz geschockt: "Wie konnte so etwas eigentlich passieren?" Anwohner Steffen E. (66) fragt sich, wie so etwas passieren konnte. © Chempic "Ich hörte einen lauten Knall. Menschen haben geschrien. Wahrscheinlich hat da jemand etwas falsch berechnet", schildert ein Anwohner aus einem der Nachbarhäuser den Vorfall. Zum Glück steht das Haus, wo sich der Unfall abspielte, derzeit leer. Laut Eigentümer sollten im September die ersten Mieter einziehen.

"Ich gehe jetzt mit einem mulmigen Gefühl auf den Balkon", meint Anwohnerin Ramona E. (60). Steffen E. (66), ihr Ehegatte, fragt: "Wie konnte so etwas eigentlich passieren?" Anwohnerin Ramona E. (60) geht nun mit einem mulmigen Gefühl auf ihren Balkon. © Chempic Die Polizei ermittelt zur Unfallursache: "Auch die Sektion Arbeitssicherheit der Landesdirektion Sachsen wurde eingeschaltet", so Polizeisprecher Andrzej Rydzik (39).

