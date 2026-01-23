Mehr Platz für die Azubis vom DRK in Chemnitz: Schulbetrieb startet am Montag

Chemnitz - Wo früher Platzmangel herrschte, bildet die DRK Akademie jetzt Fachkräfte aus: Auf dem Krankenhaus-Gelände in Chemnitz -Rabenstein hat sie am Freitag ihren Neubau offiziell eröffnet. Schon am Montag startet dort der Schulbetrieb.

Der Chemnitzer DRK-Akademie-Leiter, Toralf Hetze (42), schnitt das Band zur feierlichen Eröffnung des Neubaus durch. © Ralph Kunz

Zum Festakt sprach Schulleiter Toralf Hetze (42) von einem echten Befreiungsschlag: "Die alten Räumlichkeiten haben schon lange nicht mehr ausgereicht", sagte er. Steigende Azubi-Zahlen hatten die Schule an ihre Grenzen gebracht.

"Mit dem neuen Gebäude stehen moderne Räume für alle zur Verfügung."

Für Hetze ist klar: "Hier ist eine innovative Pflegeschule entstanden, die die Anforderungen von morgen mitdenkt."

Pflegekräfte würden hier nicht nur ausgebildet, sondern gezielt auf Verantwortung vorbereitet - digital unterstützt, praxis- und realitätsnah.