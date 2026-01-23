Mehr Platz für die Azubis vom DRK in Chemnitz: Schulbetrieb startet am Montag

Auf dem Krankenhaus-Gelände in Chemnitz-Rabenstein hat die DRK Akademie am Freitag ihren Neubau offiziell eröffnet.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Wo früher Platzmangel herrschte, bildet die DRK Akademie jetzt Fachkräfte aus: Auf dem Krankenhaus-Gelände in Chemnitz-Rabenstein hat sie am Freitag ihren Neubau offiziell eröffnet. Schon am Montag startet dort der Schulbetrieb.

Der Chemnitzer DRK-Akademie-Leiter, Toralf Hetze (42), schnitt das Band zur feierlichen Eröffnung des Neubaus durch.  © Ralph Kunz
Der Chemnitzer DRK-Akademie-Leiter, Toralf Hetze (42), schnitt das Band zur feierlichen Eröffnung des Neubaus durch.  © Ralph Kunz

Zum Festakt sprach Schulleiter Toralf Hetze (42) von einem echten Befreiungsschlag: "Die alten Räumlichkeiten haben schon lange nicht mehr ausgereicht", sagte er. Steigende Azubi-Zahlen hatten die Schule an ihre Grenzen gebracht.

"Mit dem neuen Gebäude stehen moderne Räume für alle zur Verfügung."

Für Hetze ist klar: "Hier ist eine innovative Pflegeschule entstanden, die die Anforderungen von morgen mitdenkt."

Pflegekräfte würden hier nicht nur ausgebildet, sondern gezielt auf Verantwortung vorbereitet - digital unterstützt, praxis- und realitätsnah.

Tobias Seidel, Lehrer für Krankenpflege, demonstriert an einem Übungspatienten moderne Intensivpflege.  © Ralph Kunz
Tobias Seidel, Lehrer für Krankenpflege, demonstriert an einem Übungspatienten moderne Intensivpflege.  © Ralph Kunz

Pflege sei kein Beruf, den man aus Büchern lernt

Nächste Woche beginnt der Ausbildungsbetrieb in der neuen DRK Akademie in der Unritzstraße.  © Ralph Kunz
Nächste Woche beginnt der Ausbildungsbetrieb in der neuen DRK Akademie in der Unritzstraße.  © Ralph Kunz

Rund 3,4 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, davon kamen etwa 3,2 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds. Das Ergebnis: acht moderne Klassenräume, Arbeitsbereiche für Lehrkräfte sowie bewusst gestaltete Lern- und Pausenzonen.

"Dieser Neubau steht nicht nur für modernes Lernen, sondern für ein bestimmtes Bildungsverständnis im Deutschen Roten Kreuz", sagte DRK-Sprecher Kai Kranich (43).

Pflege sei kein Beruf, den man aus Büchern lernt. "Man kann Abläufe kennen, Konzepte auswendig lernen - aber unter Stress zeigt sich, was wirklich trägt."

Der Akademie-Standort Chemnitz besteht seit 1992. Hier lernen derzeit rund 460 Azubis.

Titelfoto: Ralph Kunz

