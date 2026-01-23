Mehr Platz für die Azubis vom DRK in Chemnitz: Schulbetrieb startet am Montag
Chemnitz - Wo früher Platzmangel herrschte, bildet die DRK Akademie jetzt Fachkräfte aus: Auf dem Krankenhaus-Gelände in Chemnitz-Rabenstein hat sie am Freitag ihren Neubau offiziell eröffnet. Schon am Montag startet dort der Schulbetrieb.
Zum Festakt sprach Schulleiter Toralf Hetze (42) von einem echten Befreiungsschlag: "Die alten Räumlichkeiten haben schon lange nicht mehr ausgereicht", sagte er. Steigende Azubi-Zahlen hatten die Schule an ihre Grenzen gebracht.
"Mit dem neuen Gebäude stehen moderne Räume für alle zur Verfügung."
Für Hetze ist klar: "Hier ist eine innovative Pflegeschule entstanden, die die Anforderungen von morgen mitdenkt."
Pflegekräfte würden hier nicht nur ausgebildet, sondern gezielt auf Verantwortung vorbereitet - digital unterstützt, praxis- und realitätsnah.
Pflege sei kein Beruf, den man aus Büchern lernt
Rund 3,4 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, davon kamen etwa 3,2 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds. Das Ergebnis: acht moderne Klassenräume, Arbeitsbereiche für Lehrkräfte sowie bewusst gestaltete Lern- und Pausenzonen.
"Dieser Neubau steht nicht nur für modernes Lernen, sondern für ein bestimmtes Bildungsverständnis im Deutschen Roten Kreuz", sagte DRK-Sprecher Kai Kranich (43).
Pflege sei kein Beruf, den man aus Büchern lernt. "Man kann Abläufe kennen, Konzepte auswendig lernen - aber unter Stress zeigt sich, was wirklich trägt."
Der Akademie-Standort Chemnitz besteht seit 1992. Hier lernen derzeit rund 460 Azubis.
Titelfoto: Ralph Kunz