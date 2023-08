Schulbus-Ärger im Chemnitzer Süden: Schüler und Eltern stets zu kurzfristig informiert

Sabine Brünler (38, Linke) kritisiert die Kommunikation seitens der Stadt. © Ralph Kunz

"Die Informationspolitik hinsichtlich der Schülerbeförderung seitens der Stadtverwaltung ist eine Katastrophe", sagte Sabine Brünler (38, Linke) bildungspolitische Sprecherin der Stadtfraktion. Schüler und Eltern würden stets zu kurzfristig informiert.

Wie die Stadt mitteilte, seien die Eltern vor Schuljahresbeginn darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass das bisherige Busunternehmen insolvent sei. Die Strecke wurde neu ausgeschrieben - ergebnislos.

Das Gymnasium in Einsiedel konnte kurzfristig ein Busunternehmen für die "zwei vollen Busladungen an Schülern" akquirieren, wie es auf Nachfrage hieß. Allerdings nur ein- statt zweimal hin und her.