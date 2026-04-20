Schwerer Arbeitsunfall in Chemnitz: Bauarbeiter von Gerüst gestürzt

Chemnitz - Schlimmer Arbeitsunfall am Montagmittag in Chemnitz : Ein Bauarbeiter (27) stürzte mehrere Meter tief von einem Gerüst. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von diesem eingerüsteten Mehrfamilienhaus in Chemnitz stürzte am Montag ein Bauarbeiter (27) mehrere Meter in die Tiefe. © Chempic

Das Drama geschah gegen 13.50 Uhr in der Dorotheenstraße. Dort fiel ein Bauarbeiter aus dem fünften Stock eines eingerüsteten Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann ab und fiel auf einen Bauzaun. Laut Polizei handelt es sich um einen Arbeitsunfall.

Der Arbeiter zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.