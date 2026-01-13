Schweres Gerät im Einsatz: Dieser Teich in Chemnitz wird entschlammt

Chemnitz - Für Tiere und Spaziergänger: Der Zinnteich im Chemnitzer Stadtteil Schönau wird gereinigt.

Der Zinnteich wird bis Ende Februar erneuert. © Haertelpress

Durch das Entschlammen soll eine Verbesserung der "Lebens- und Vermehrungsbedingungen der Amphibien" erreicht werden, so das Rathaus.

Dabei werden 1500 Kubikmeter Sediment und Bewuchs beseitigt. "Zudem wird der starke Bewuchs mit Rohrkolben im Gewässer entfernt", so die Stadtverwaltung.