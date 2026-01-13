 1.163

Schweres Gerät im Einsatz: Dieser Teich in Chemnitz wird entschlammt

Der Zinnteich im Chemnitzer Stadtteil Schönau wird entschlammt. Die Arbeiten dauern noch bis Ende Februar.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Für Tiere und Spaziergänger: Der Zinnteich im Chemnitzer Stadtteil Schönau wird gereinigt.

Der Zinnteich wird bis Ende Februar erneuert.
Der Zinnteich wird bis Ende Februar erneuert.  © Haertelpress

Durch das Entschlammen soll eine Verbesserung der "Lebens- und Vermehrungsbedingungen der Amphibien" erreicht werden, so das Rathaus.

Dabei werden 1500 Kubikmeter Sediment und Bewuchs beseitigt. "Zudem wird der starke Bewuchs mit Rohrkolben im Gewässer entfernt", so die Stadtverwaltung.

Bei der Säuberung wird Sediment und Wuchs beseitigt.
Bei der Säuberung wird Sediment und Wuchs beseitigt.  © Haertelpress

So soll der Zinnteich auch für Passanten wieder als Teich erlebbar werden.

Die Arbeiten sollen noch bis Ende Februar andauern. Die Kosten werden auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Haertelpress

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: