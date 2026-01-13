1.163
Schweres Gerät im Einsatz: Dieser Teich in Chemnitz wird entschlammt
Chemnitz - Für Tiere und Spaziergänger: Der Zinnteich im Chemnitzer Stadtteil Schönau wird gereinigt.
Durch das Entschlammen soll eine Verbesserung der "Lebens- und Vermehrungsbedingungen der Amphibien" erreicht werden, so das Rathaus.
Dabei werden 1500 Kubikmeter Sediment und Bewuchs beseitigt. "Zudem wird der starke Bewuchs mit Rohrkolben im Gewässer entfernt", so die Stadtverwaltung.
So soll der Zinnteich auch für Passanten wieder als Teich erlebbar werden.
Die Arbeiten sollen noch bis Ende Februar andauern. Die Kosten werden auf rund 75.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Haertelpress