Nach verheerendem Brand im Sommer 2023: Neue Pläne für Gießerei-Gelände

Chemnitz - Bei den Schönherr-Fabrikanten wird wieder in die Hände gespuckt: Der im Herbst begonnene Ausbau der Skatehalle nimmt Gestalt an. Die denkmalgeschützte ehemalige Verwaltung steht als Sanierungsprojekt in den Startlöchern. Und auch die abgebrannte Gießerei soll wieder Teil der Schönherr-Fabrik werden.

Nach dem Abriss der abgebrannten Gießerei verhandelt die Schönherr WEBA GmbH über einen Kauf des Areals. © Uwe Meinhold

Die künftige Skatehalle, die aus dem alten Gießerei-Lager entsteht, ist bereit für den Aufbau der Sportanlage: "Wir stecken 1,7 Millionen Euro in den Umbau", sagt Steve Tietze (48), Geschäftsführer der Schönherr WEBA GmbH.

Weitere 700.000 Euro stellt die Stadt für die Ausstattung des Parcours zur Verfügung, der zu den Top-3-Anlagen in Deutschland gehören wird.

"Ende Mai soll alles fertig sein. Das wird ein toller Magnet für Chemnitz", freut sich der Schönherr-Chef und sieht Potenzial für mehr: "Ein Funsportzentrum könnte sich in den umliegenden Hallen fortsetzen."

Dafür und "aus emotionalen Gründen" haben die "Schönherren" Interesse am Kauf des 18.000 Quadratmeter großen Grundstücks der Gießerei Gienanth, die ihren Standort in Chemnitz nach dem Brand im Sommer 2023 aufgegeben hat.

"Es wäre schön, wenn das Areal wieder zu uns gehört. Ich hoffe, wir werden uns in den nächsten Wochen einig", so Tietze.