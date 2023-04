Sie waren die Lieblinge unzähliger Chemnitzer: Hahn und Ziege kehren zurück

Bildhauer Erik Neukirchner (50) freut sich über die gelungene Ziegenbock-Plastik. © Sven Gleisberg

Dem Künstler war es eine Freude, die Skulpturen zu reparieren: "Es sind herrliche Spielplastiken, an denen die Erinnerungen vieler Chemnitzer hängen. Von wem sie stammen, ist leider nicht bekannt."

Der Ziegenbock aus Bronze schmückte jahrzehntelang den Garten des ehemaligen Kinderheims in der Bernsdorfer Straße. 2021 flexten Diebe die Skulptur vom Sockel. Nach einer öffentlichen Fahndung mit Foto des verschwundenen Kunstwerks fand eine Polizeistreife die Plastik in Reichenhain am Straßenrand.

Nun soll der kleine Bock auf seinen Sockel zurückkehren. "Er wird im Außengelände unser neu eröffneten Kita wieder sichtbar sein", sagt Rico Popp (36) von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJF), die die Restaurierung der Plastik in Auftrag gab. "Bei dieser Gelegenheit haben wir auch einen Hahn reparieren lassen, der lange eingelagert war", so Popp.

Die Messingplastik war ab den 1970er-Jahren das Maskottchen der Kita-Knirpse in der Liddy-Ebersberger-Straße, ehe Diebe versucht hatten, Teile abzutrennen.